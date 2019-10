Testvlucht Qantas van bijna 20 uur succesvol afgerond: ‘Lang wakker blijven was grootste probleem’

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft succesvol de langste rechtstreekse lijnvlucht ter wereld afgelegd.

Na een vlucht van 19 uur en 16 minuten kwam het vliegtuig, dat een testvlucht uitvoerde, vanuit New York zondag aan de op luchthaven van Sydney. Dat is maar liefst een vlucht van 16.200 kilometer.

De vlucht QF 7879, uitgevoerd met een Boeing 787-9 Dreamliner, was vrijdag vertrokken op de John F Kennedy luchthaven in New York en kwam zondagochtend aan op de luchthaven Kingsford Smith in Sydney.

Reeks tests

Aan boord waren veertig passagiers en tien bemanningsleden. Zij ondergingen een reeks tests, zoals slaapmonitoring, en bepaalde methodes volgen die moeten helpen om de jetlag te verwerken. Ook de slaapcycli en de alertheid van de bemanning werd onderzocht. Qantas zal de resultaten gebruiken om het aanbod te verfijnen.

‘Doel van deze recordbrekende vlucht is om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op passagiers en de crew op een ultralange vlucht om de gezondheid en het welzijn te verbeteren, de jetlag te beperken en de beste werk- en rusturen van de crew te bepalen’, aldus Quantas.

Hoe is de vlucht verlopen?

Eén van de veertig passagiers was een journalist van het persagentschap Bloomberg. In een bericht schrijft hij: ‘Toen we opstegen, was het doel om zo snel mogelijk de tijdzone van Sydney aan te nemen. Dat betekende: niet indutten. De lichten bleven aan en we kregen de instructie om minstens zes uur wakker blijven, tot het avond was in Australië. Voor sommige passagiers was dit een groot probleem.’

Na twee uur volgt een speciaal ontwikkelde maaltijd. Op het menu: scampi met chili en limoen, gevolgd door kabeljauw met jasmijnrijst en sesamzaadjes. De bedoeling: energie geven en de passagiers wakker houden. Missie geslaagd, volgens de journalist.

In het vliegtuig worden constant zes mensen gemonitord - wanneer ze eten, hoeveel ze slapen, of ze lezen en films kijken, wanneer ze bewegen. Daarnaast wordt de crew ook gevraagd om een slaapagenda bij te houden. Ze moeten op Ipads ook aangeven hoe moe ze zich voelen, of ze stress ervaren en of de werkdruk meevalt.

Na drie uur moeten er verplicht oefeningen gedaan worden - door de knieën gaan, danspasjes uitvoeren, etc. Na zeven uur volgt de tweede maaltijd. Het doel van deze tweede maaltijd: mensen in slaap wiegen. Aardappelsoep met room en een sandwich met kaas moeten daarvoor zorgen. Daarna gaan de lichten uit. Na veertien uur (zeven uur slaap), worden de meeste mensen opnieuw wakker en drie uur later, na 17 uur in het vliegtuig, volgt een ontbijt.

Nadat de vlucht geland is, worden de verschillende proefpersonen nog zo’n twee weken in de gaten gehouden. Volgens de journalist aan boord was de grootste uitdaging om niet in slaap te vallen tijdens de eerste helft van de vlucht.

2022

Voor het einde van het jaar zullen nog twee testvluchten plaatsvinden. De maatschappij hoopt in 2022 rechtstreekse passagiersvluchten te kunnen opstarten tussen New York en Sydney, en Londen en Sydney. De langste directe lijnvlucht is momenteel in handen van Singapore Airlines. De vlucht tussen Singapore en Newark (vlakbij New York) duurt 18,5 uur.