Bauke Mollema blijft op dreef en zegeviert nu ook in Japan Cup

Bauke Mollema heeft zijn goede vorm nog eens bevestigd door de 28ste editie van de Japan Cup op zijn naam te schrijven. De Nederlander van Trek-Segafredo haalde het van de Canadees Michael Woods (EF Education First) na een rit van 144,2 km rond Utsunomiya.

Mollema en Woods reden samen naar de streep, maar de 32-jarige Nederlander was de snelste op het laatste stuk vals plat. Het is de tweede zege op korte tijd voor Mollema, die vorige week nog de Ronde van Lombardije won. Kenny Molly (Wallonie-Bruxelles) was eerste Belg op de negende plaats.