Op weg naar gedroomd afscheid bij Deceuninck-QuickStep? Enric Mas wint koninginnenrit in Ronde van Guangxi

Enric Mas heeft de koninginnenrit in de Ronde van Guangxi (World Tour) gewonnen. De Spanjaard klom na 161,4 km van Nanning naar Mashan Nongia Scenic Area naar de zege en haalde het voor de Colombiaan Daniel Martinez (EF Education First) en de Italiaan Diego Rosa (Ineos). Hij is ook de nieuwe leider.

De Ronde van Guangxi is voornamelijk een eindejaarsfestival voor de sprinters, dus was het voor de klimgeiten van het peloton uitkijken naar de vierde etappe met de slotklim naar het mooie Mashan Nongla. De finish lag in deze editie een kleine kilometer hoger, in de hoop nog meer spektakel bergop te zien.

Veel animo was er niet na de start, enkel Ryan Mullen besloot te versnellen vanuit het peloton en vertrok voor een eenzaam avontuur. De Ier reed een bonus van zo’n 5 minuten bij elkaar, achter hem controleerden de klassementsploegen. Op zo’n 17 km van het eind werd hij opgeraapt, en vervolgens ging het in gestrekte draf richting de voet van de slotklim, zo’n 4,8 km lang, al kenden de eerste 1,5 km weinig stijgingspercentages en zat het venijn vooral in de staart.

Rémi Cavaga kon net zoals de voorbije dagen zijn aanvalslust niet temmen en ging als eerste op de trappers staan op 3,1 km van het eind. In het peloton, intussen flink uitgedund, liet men rustig begaan en werd gewoon tempo bergop gemaakt. Leider Ackermann wist al dat zijn heerschappij voorbij was.

Cavagna verzamelde nooit meer dan enkele lengtes en toen het echte klimwerk begon, was hij er aan voor de moeite, mede omdat Tomas Marczynski het gaatje dichtte met een tegenaanval op 1,5 km. Vervolgens waagde Martinez zijn kans, hij kreeg meteen Enric Mas op zijn wiel, waarop Antwan Tolhoek reageerde.

Drie leiders op kop en op zo’n 250 meter speelde Tolhoek alles of niets op het steile gedeelte. Zonder veel succes, hij moest snel weer in het zadel. Martinez zette aan langs de andere kant, Mas reageerde en wist zich finaal op 50 meter van de Colombiaan te ontdoen, goed voor zijn eerste overwinning van het jaar in zijn laatste koers voor Deceuninck-Quick Step. Volgend seizoen verkast de Spanjaard naar Movistar. Hij is ook de nieuwe leider in het klassement.