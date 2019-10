Dimitri Vegas & Like Mike opnieuw beste dj’s ter wereld

Dimitri Vegas & Like Mike mogen zich opnieuw de beste dj’s ter wereld noemen. Tijdens een groot dance-event in Amsterdam werd in de nacht van zaterdag op zondag de prestigieuze DJ Mag Top 100 bekendgemaakt, en daarin staan de dj-broers na drie jaar zilver weer bovenaan. Ze stoten hun Nederlandse collega Martin Garrix van de troon. In 2015 mochten Dimi & Mike de titel al eens achter hun naam schrijven.

De verrassing droop naar verluidt van hun gezichten: tijdens het Amsterdam Music Festival (AMF) werden Dimitri Vegas (37) en Like Mike (33) afgelopen nacht voor de tweede keer in hun carrière gekroond tot de beste dj’s van de planeet.

Dat gebeurde door de lezers van het toonaangevende muziektijdschrift DJ Magazine. Ieder jaar stelt het Britse blad een lijst met de honderd populairste dj’s ter wereld samen, en dat wordt aanzien als de officieuze wereldrangschikking. Meer dan een miljoen mensen brachten deze keer hun stem uit voor de DJ Mag Top 100 en zetten het Belgische duo boven Martin Garrix. De Nederlander stak Dimitri Vegas & Like Mike de voorbije drie jaren telkens de loef af en zadelde de gebroeders Thivaios zo telkens met zilver op. Deze keer doen ze haasje-over en mogen Dimi & Mike weer juichen. Garrix is tweede, de Fransman David Guetta staat op de derde plek.

‘Groter geworden als artiest’

‘Ik moet mezelf even knijpen’, zegt Dimitri Vegas. ‘Toen we vorige keer wonnen, was dat genieten. Maar nu betekent het nog veel meer: afgelopen jaren hebben we zo hard aan de weg getimmerd. We zijn groter geworden als artiesten. Niet simpel, want de muziekscène blijft exponentieel groeien.’

In 2011 stonden de broers voor het eerst in de DJ Mag Top 100, op een 79ste plek. In 2013 doken ze binnen in de top tien, een jaar later werden ze tweede. Na in totaal vier zilveren plakken voelt de gouden medaille opnieuw als een opluchting, zegt Like Mike. ‘Dat zo veel mensen wereldwijd voor ons hebben gestemd, is een mooi compliment. We willen alle fans bedanken, van Willebroek en Boom tot Zuid Amerika, India en de rest van de wereld.’

Internationale tournee

Veel tijd om de overwinning te vieren, kregen Dimi & Mike niet. Na de bekendmaking moesten ze meteen aan de bak tijdens het tijdens het AMF, het grootste indoor dancefeest van Nederland. Daar draaiden ze een dj-set voor meer dan 40.000 bezoekers in de Johan Cruijff Arena. En straks vertrekken de broers met hun Garden of madness-show naar de VS: op 2 november spelen ze een exclusief concert in New York. Later staan ook grote optredens in Liverpool en op Ibiza gepland. Op 20 en 21 december eindigen Dimitri Vegas & Like Mike hun internationale tournee in thuisstad Antwerpen, in twee uitverkochte Sportpaleizen.