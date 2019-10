‘The house of fools’: zo kijken de Britse kranten naar de nieuwe Brexit-uppercut voor Boris Johnson

Over één ding zijn alle Britse zondagskranten het eens: het Verenigd Koninkrijk heeft zaterdag andermaal geen al te beste indruk gemaakt op de rest van de wereld. Maar ook zij zijn erg verdeeld. Sommige publicaties noemen premier Boris Johnson een loser, anderen net een dappere strijder. Ook tegen het parlement wordt veel woede gericht.

‘Vernederd’, kopt Sunday Mirror, dat het heeft over een ‘drama’. ‘Zwetsende Boris opnieuw verslagen.’ De krant doet lacherig om de brieven aan de EU en twijfelt of het akkoord met de EU wel goedgekeurd zal worden. Maandag volgt een nieuwe stemming, klinkt het nog.

The Observer brengt een grote foto van de manifestanten in Londen, die volgens de krant met een miljoen waren, en noemt de nederlaag van Johnson ook een vernedering. Een commentator van de krant vraagt om een tweede referendum over het akkoord dat de premier onderhandeld heeft met de EU.

The Sunday Times kopt dan weer dat Johnson ‘de strijd aangaat met de Brexit-vernielers met drie provocatieve brieven naar de EU’. De krant gebruikt oorlogstaal en schrijft dat Johnson ‘een nieuw slagveld geopend heeft in zijn strijd voor de Brexit’.

‘Johnson weigert om uitstelverzoek te ondertekenen’, kopt The Sunday Telegraph. De brief die hij stuurde, was een kopie, aldus de krant, en Johnson schreef ook dat die niet van hem was.

Andere kranten richten hun pijlen meer op het parlement dan op de premier. Zo pakt The Daily Mail uit met een foto van vier prominente leden van het Lagerhuis onder de grote kop ‘House of fools’. ‘Vandaag had het Verenigd Koninkrijk kunnen beginnen te genezen na het einde van ons Brexit-vagevuur. Maar in de plaats hebben de parlementsleden ons gedwongen tot nog meer pijnlijk wachten.’ Het gaat om oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour), Sir Oliver Letwin, de indiener van het Letwin-amendement, speaker John Bercow en de conservatief Philip Hammond.

‘Waarom laten ze ons niet gewoon vertrekken’, vraagt Sunday Express zich dan weer af. De krant neemt het op voor Johnson en vraagt zich af waarom het parlement de ‘doorbraakdeal’ van de premier heeft gesaboteerd.