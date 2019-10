De G7-top van 2020 zal dan toch niet plaatsvinden in de Trump National Doral golfclub van de Amerikaanse president Donald Trump in Miami. Er zijn bezorgdheden over een belangenconflict.

Donald Trump start een nieuwe zoektocht naar een locatie voor de G7-top volgend jaar. Volgend jaar worden de Verenigde Staten voorzitter van de Groep van Zeven. Een van de taken is de organisatie van de jaarlijkse top.

De president had de Trump National Doral golfclub voorgesteld, een hotel met 643 kamers en een conferentiecentrum. Trump stelde dat deze optie zeer goedkoop is. Trump zei dat hij z’n resort gratis ter beschikking had gesteld, en dat het de Amerikaanse staat dus niets zou kosten.

Elke delegatie zou er ook een eigen gebouw hebben waar de 50- à 70-koppige delegaties kunnen slapen. ‘Ik dacht dat ik iets goed aan het doen was voor ons land’, aldus de president.

Maar na de aankondiging kwam er kritiek uit verschillende hoeken. Volgens de Democraten misbruikt de president zijn ambt voor persoonlijk gewin als de top in de Trump National Doral golfclub gehouden wordt.

Amerikaanse kranten benadrukken dat Trump - ondanks het kosteloze verblijf - toch het imago wil oppoetsen van een zaak die het moeilijk heeft om te overleven. Hoewel Trump de financiën niet wil vrijgeven, wordt de dalende omzet sinds 2015 geschat op 25 procent. Volgens de New York Times verloor het golfresort in 2014 2,4 miljoen dollar.

Hoewel Trump de kritiek ‘irrationele vijandigheid’ noemt, gaat hij nu toch op zoek nar een nieuwe locatie. ‘We starten de zoektocht naar een andere site en bekijken ook de mogelijkheid van Camp David (een buitenverblijf van de president)’, stelt Trump op Twitter.