Ook havenbaas Joachim Coens doet gooi naar voorzitterschap CD&V: ‘Ik zal het debat op z’n minst aangestookt hebben’

Ze zijn al met zes, de kandidaten die hun zinnen hebben gezet op het voorzitterschap van CD&V. Ook Joachim Coens, CEO van de haven van Zeebrugge en burgemeester van Damme, waagt de sprong. Met een gezonde dosis voorbehoud. ‘Ik heb geen idee hoeveel kans ik maak’, zegt hij. ‘Maar op zijn minst zal ik het debat met ambitie aangestookt hebben.’

‘Plots komt dan de vraag in je op of je die stap wilt zetten. Het hoofd zegt: Laat maar, je hebt al genoeg te doen. Maar het hart zegt: Misschien moet je je aanbieden. Het is een verkiezing en je ...