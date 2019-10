Geen Eden Hazard, geen punten: Thibaut Courtois gaat met zwak Real Madrid ten onder tegen promovendus Mallorca

Op de negende speeldag in de Spaanse Primera Division kon Thibaut Courtois zijn netten niet schoonhouden tegen staartploeg Mallorca: Real Madrid ging met 1-0 ten onder en laat zo na de leiderspositie over te nemen van Barcelona.

Na zeven minuten had Courtois geen verhaal tegen een gekruist schot van Lago Junior en was de nummer twee in de Primera Division, zonder kersverse papa Eden Hazard, al op achtervolgen aangewezen. Op het kwartier had Lago Junior alweer raak getroffen, maar deze keer werd hij teruggefloten voor buitenspel. Real kon de code van Mallorca niet kraken in de eerste helft en ging met een achterstand de kleedkamers in.

Ook na de pauze bleef het Madrileense gevaar schaars: pas in de 76e minuut konden Los Blancos dreigen met een vrije trap van Sergio Ramos, die maar net over de dwarsligger zoefde. De thuisploeg groef zich in en hield de defensieve gordel potdicht. Real vond geen openingen en tot overmaat van ramp pakte Alvaro Odriozola twintig minuten voor affluiten zijn tweede gele kaart na een wilde tackle.

Met tien man was de nederlaag onafwendbaar, al was Eder Militao nog dicht bij de gelijkmaker in het absolute slot, maar zijn kopbal werd gestuit door doelman Manolo Reina. De troepen van Zinedine Zidane moesten met het schaamrood op de wangen afdruipen.