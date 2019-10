Buffalo’s op een drafje voorbij inspiratieloos Waasland-Beveren

AA Gent leverde voor rust een snertprestatie af. Maar een defensieve blunder van de bezoekers én een heerlijke rush van David leverden uiteindelijk toch weer de drie punten op. Elfde thuiszege op rij voor de Buffalo’s dit seizoen.

Voor de pauze kregen de aanwezige toeschouwers in de Ghelamco Arena een flauwe pot voetbal voorgeschoteld door de 22 heren op de grasmat. Akkoord, het doelpunt van de Buffalo’s - getekend: Yaremchuk - was een staaltje van onderkoelde zenuwen. Maar de ‘assist’ werd dan wel weer afgeleverd door Wiegel, de Duitse rechtsachter van Waasland-Beveren die in een vlaag van zinsverbijstering de bal pardoes in de voeten van de Oekraïense aanvaller deponeerde.

Thorup zag zijn team echter vooral veel te traag en slordig voetballen waardoor er amper doelgevaar te noteren viel in die eerste helft. Waasland-Beveren beperkte zich tot verdedigen en etaleerde op de tegenaanval al te vaak een gebrek aan overzicht en opportunisme. Rond het half uur was er nog wat animo maar daarvoor zorgde dan weer ref Smet die het in een handvol minuten met quasi elke speler van Waasland-Beveren aan de stok kreeg.

Ondertussen had Tshibola ook al gesolliciteerd naar de award voor ‘Schlemiel van de week’: de 24-jarige Engelse middenvelder die zijn allereerste competitieminuten sprokkelde, flirtte nog voor de pauze met een tweede gele kaar t en mag zich gelukkig prijzen dat Smet niet bepaald aan zijn meest overtuigende prestatie van het seizoen toe was.

Voorts was het 45 minuten huilen met de pet op: Gent dreigde zich in de slotfase van die eerste periode zelfs nog in de eigen voet te schieten door al te nonchalant te acteren maar de bezoekers werkten te onbeholpen af en zo gingen de Buffalo’s toch met een kleine bonus rusten.

VAR-time

‘Clowns to the left of me, jokers to the right’, galmde de hit van Stealers Wheels tijdens de rust door de speakers van de Ghelamco Arena. Maar het zou ons verbazen mocht Thorup zijn spelers tijdens de pauze met een brede glimlach zal hebben begroet. Net als tegen Kortrijk kwam zijn team bijzonder geprikkeld uit de kleedkamer en het was voor de Waaslanders echt pompen of verzuipen.

En dan was het terug ‘VAR-time’: Ngadeu trapte een voorzet van Michael Lustig heerlijk in de winkelhaak maar de treffer van de Kameroener werd na rijp beraad door VAR Verboomen afgefloten voor vermeend buitenspel. De herhaling en de fameuze buitenspellijn brachten niet meteen zekerheid.

Maar toen David zijn turbo aanzette, het middenveld overstak en vervolgens Depoitre perfect in stelling bracht was het dan toch raak: 2-0 en de thuisploeg kon meteen de focus verschuiven naar de Europese opdracht van komende donderdag tegen Wolfsburg. Thorup aarzelde niet en gunde Depoitre en David rust, Kvilitaia en Dompé kwamen in hun plaats nog wat minuten afhaspelen.

Waasland-Beveren hing in de touwen en kwam niet verder dan een dramatische afstandspoging van Badibanga. Gent morste nog met enkele mogelijkheden waarbij vooral Dompé zich nog probeerde te onderscheiden maar de Fransman miste wat meeval bij de afwerking en vond ook Jackers op zijn weg toen hij randje zestien enig mooi uithaalde. Het Gentse publiek maalde er niet om, stak de drie punten op zak en kaartte nog even rustig na maar een onvergetelijke avond werd het uiteindelijk allerminst.