PROXIMUS LEAGUE. Beerschot stopt revelatie Virton af, Roeselare geeft rode lantaarn door aan Lommel

Op de elfde speeldag in de Proximus League nam Beerschot het op tegen de verrassende nummer twee in de stand: Virton. De bezoekers uit Luxemburg moesten winnen om de leiding in het klassement over te nemen van Westerlo, maar botsten op een weerbarstig Beerschot. De driepunter bleef in het Kiel (2-1), waardoor OH Leuven zondag de kans krijgt om samen met Westerlo aan kop te komen.

In de openingsfase eisten de Luxemburgse bezoekers de bal op, de thuisploeg bleef afwachtend en moest rekenen op een sterke doelman Vanhamel om de achterstand te vermijden. Op het kwartier lanceerden de Ratten een tegenaanval en was het meteen raak: Loris Brogno maakte de openingstreffer op assist van Marius Noubissi. Tien minuten later leverde diezelfde Brogno een dramatische laterale bal af nadat hij onder druk werd gezet, Lapoussin strafte de blunder af: 1-1.

De thuisploeg leek van slag, want even later ging ook Prychynenko in de fout. Het daaropvolgende schot van Lapoussin werd afgeblokt. Op het halfuur had Couturier de 1-2 maar binnen te tikken, maar hij maaide onbegrijpelijk over de bal. In het zicht van de rust ging de bal op de stip in de Waalse zestien nadat doelman Moris zijn studs in de rug van Reda had geplant bij het plukken van een bal. Rapha Holzhauser twijfelde niet: 2-1 bij de rust.

Het spel kwam lange tijd niet op gang na de koffie. Pas in de 56e minuut sloeg de vlam in de pan toen een schot van Brogno de paal scheerde. Aan de overkant volgde Kore drie minuten later zijn voorbeeld: ook de Fransman knalde naast. Virton nam in de slotfase risico’s waardoor de ruimtes op het veld groter werden, maar Beerschot kon niet profiteren. In het slot liet Noubissi nog de 3-1 liggen: oog in oog met Moris besloot de Kameroener te zacht. Drie minuten later pakte de Virton-doelman uit met een puike reflex op zijn afgeweken schot.

Foto: BELGA

Roeselare wint vlot van Union

Roeselare heeft zaterdagavond zijn tweede zege van het seizoen geboekt. Op Schiervelde werd er met 3-0 gewonnen van Union en met acht punten op de teller geeft Roeselare de rode lantaarn voorlopig aan Lommel, dat het met zijn nieuwe coach Peter Maes zondagnamiddag opneemt tegen Oud-Heverlee Leuven. Union blijft vierde met negentien punten.

Bij de rust stond er nog 0-0 op het bord op Schiervelde, maar de tweede helft was nog maar vijf minuten op gang getrapt toen Rodrigo Bassani er na een voorzet van Amir Nouri met zijn eerste voor Roeselare 1-0 van maakte. Diezelfde Nouri maakte er tien minuten later 2-0 van, in de slotfase van de wedstrijd zette Saviour Godwin de 3-0 eindstand op het bord.

Westerlo opende vrijdag de elfde speeldag met een 2-0 thuiszege tegen Lokeren, waarmee de Kempenaars de leidersplaats overnamen van Virton. De verrassende Luxemburgers gaan zaterdagavond nog op bezoek bij Beerschot.