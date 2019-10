Antwerpen krijgt tennisfinale tussen toppers Andy Murray en Stan Wawrinka: “Leuk om nog eens tegenover hem te staan”

Andy Murray (ATP 243) en Stan Wawrinka (WTA 18) spelen zondag de finale van het European Open in Antwerpen.

De Schot kegelde zaterdag de Franse revelatie Ugo Humbert (ATP 70) in drie sets uit het toernooi en kwalificeerde zich zo voor de eerste keer sinds februari 2017 voor de finale van een ATP-toernooi. Nadien volgden jaren vol blessureleed. Begin dit jaar, vlak voor de Australian Open, kondigde de tweevoudige olympische kampioen aan dat hij een punt zou zetten achter zijn carrière. Een ingrijpende heupoperatie gaf hem echter opnieuw hoop. In het enkelspel vierde hij afgelopen zomer zijn rentree. “Natuurlijk ben ik hier tevreden mee, al was het een lastige wedstrijd”, gaf de voormalige nummer een van de wereld na de partij mee. “Hij beweegt goed over het veld en zijn timing is uitstekend. Voor mij begon het pas te beteren toen ik mijn opslag erdoor kreeg. Het eerste spel in de derde set was vervolgens een keerpunt: ik scoorde met leuke punten en vervolgens zorgde ik meteen voor een break.”

Met 2u35 in de kwartfinales tegen Marius Copil en 2u22 tegen Humbert heeft Murray al heel wat speelminuten nodig gehad in Antwerpen. “Beetje bij beetje vind ik mijn tennis terug en ik merk dat ik vooral beter beweeg. Nog niet zoals vroeger, toen was dat echt mijn sterkte. Ik voel dat het allemaal begint terug te komen. Fysiek lukt het wel, de games zijn niet al te lang.”

Foto: Photo News

Murray en Wawrinka staan zondag voor de twintigste keer tegenover elkaar. De Schot won al elf keer tegen de Zwitser, die deze keer wel de favoriet is. De laatste keer dat beide spelers tegenover elkaar stonden was vorig jaar in Eastbourne, maar vooral hun onderlinge partij in de halve finales van Roland Garros van het jaar voordien zit bij velen nog in het geheugen. Wawrinka haalde het toen na een spannende vijfsetter. “Zoals toen in Parijs, zal het deze keer natuurlijk niet zijn. De omstandigheden zijn helemaal anders: ik heb mijn heupprobleem, Wawrinka sukkelt met de knie. Het heeft ons maanden gekost om terug te keren en het wordt nooit meer hetzelfde. Dat neemt niet weg dat het leuk is om nog eens tegenover hem te staan in een finale.”