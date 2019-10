Eupen pakt tweede zege na spektakelstuk in Oostende

KAS Eupen leeft nog. De Panda’s pakten aan de kust hun tweede zege van het seizoen. Oostende had nochtans de vroege openingsgoal van Milicevic voor de rust helemaal uitgewist, maar gaf na de pauze een 2-1 voorsprong uit handen.

Bij KV Oostende betaalden Jonckheere en D’Haese, twee echte kustmannen, de rekening voor de zure nederlaag in Beveren. Hjulsager, out sinds de derde speeldag, en Marquet kregen een plaats aan de aftrap.

Beñat San José kon bij Eupen niet rekenen op Peñaranda, die zich op training blesseerde aan de heup. Daarnaast begonnen Koch en Gnaka, die tegen Mechelen wel nog aan de aftrap stonden, op de bank. Amat, Schouterden en Toyokawa namen de vrijgekomen plaatsen in.

Snelle goals

De voorstelling van de spelers van KV Oostende op het grote scherm naast de spionkop was nog niet afgerond of doelman Dutoit was al te grazen genomen. Na een gemeten voorzet van Schouterden knikte Milicivic het leer voorbij de keeper, meteen zijn derde van deze competitie. Skulason lag zich geveld op de grasmat te ergeren aan zevende doelpunt van Eupen in deze competitie. Op het grote scherm kwamen de leuke presentatiebeelden van Vandendriessche en Hjulsager toen vervelend over.

De bezoekers hadden de smaak te pakken en dwongen tegen de vierde minuut al twee hoekschoppen af. Niet veel later stuurde Schouterden een leuke pass voorbij Dutoit, maar Faes verhinderde dat Bolingi kon afronden.

De vreugde van de bezoekers was echter van korte duur. Na precies vijfeneenhalve minuut lag de bal ook in de Eupense netten. Beck, verrast door Sakala, verlengde een voorzet van Bataille richting eigen doel. Ter hoogte van het penaltypunt strikte Canesin eerst zijn nestels, vooraleer de Braziliaanse publiekslieveling zijn 200ste officiële match in het KVO-shirt met een staalharde gelijkmaker vierde.

Langzaam maar zeker nam KV Oostende de controle over de wedstrijd over. Vlak voor de rust vertaalde dat overwicht zich ook in een voorsprong. Op een lullige wijze liet Verdon zich de bal ontfutselen door Vandendriessche. Genadeloos schoof de KVO-kapitein het leer voorbij Eupen-goalie De Wolf: 2-1. Dat Bolingi iets eerder in een duel met Canesin gesneuveld was, grepen de Panda’s tevergeefs aan om de treffer af te keuren.

Erop en erover

Cools (tweemaal) en Schouterden (tegen de paal) waren de exponenten van de Eupense wil om snel een nieuw evenwicht in de score te bereiken. En zo geschiedde. Op een kopbal van Bautista kwam Dutoit gepast tussen, maar Amat nam de rebound kordaat voor zijn rekening en duwde de 2-2 in het lege doel. Iets voorbij het uur juichten de bezoekers nog harder wanneer Bautista alleen voor Dutoit kwam en de keeper verraste. De grensrechter vlagde aanvankelijk voor offside, maar na contact met de VAR keurde ref Dierick het doelpunt toch goed. Reden: Faes had de buitenspelval verknald.

Eupen wou de tweede opeenvolgende overwinning op West-Vlaamse bodem (voordien bij Cercle Brugge) niet meer uit handen geven. KV Oostende hunkerde zozeer naar zijn eerste zege sinds 24 augustus. Het spel werd virieler. Zo konden Faes en Beck niet van mekaar blijven. Bijna scoorde Skulason rechtstreeks vanuit een hoekschop, maar De Wolf sloeg de bal aan de eerste paal nog weg uit zijn doel.

Tijdrekken

Eupen gaf in de slotfase nog een lesje in tijdrekken. Het bord wees aan dat Blondelle Bautista zou vervangen. Bautista weigerde echter, ook na aandringen van ref Dierick die even de hand aan het borstzakje hield. Na zestig seconden slecht theater verliet kapitein Milicevic het terrein. Vier minuten later stapte Bautista toch van de mat ten voordele van Ciampichetti.

In de slotfase vloog Koch na een woeste tackle nog van het veld, en ook daar puurde Eupen tijdswinst uit. Het duurde 1’16’ vooraleer Koch effectief van het veld was. In de vijf minuten toegevoegde tijd kon KV Oostende niets meer oogsten. ‘Het mocht niet zijn vandaag’, mopperde de stadionomroeper.

Eupen springt door de drie punten over Waasland-Beveren naar de 13e plaats, naast Anderlecht. De Brusselaars komen morgen nog wel in actie tegen STVV. Ook Cercle Brugge pakt maar beter punten, want de Vereniging telt nu vier punten achterstand op de voorlaatste in de stand, Waasland-Beveren.