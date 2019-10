Standard klopt Genk met kleinste verschil

Standard blijft in het spoor van Club Brugge na een felbevochten 1-0-zege tegen Genk. De eerste helft was voor Genk, dat vergat de kansen af te werken. In de tweede helft kwam Standard meer opzetten en in het slot besliste Samuel Bastien de wedstrijd met een knal vanop de rand van de zestien.

Genk begon in Luik scherp en voetbalde aardig. De Rouches namen op hun beurt een afwachtende houding aan en probeerden het op de tegenaanval. Vroeg in de match pakte Samatta uit met een verraderlijk schot, Bodart kon maar net keren. Samatta trof na twintig minuten wél raak, maar ref Laforge had toen al gefloten voor een overtreding van de Tanzaniaan op Vanheusden, die met een dikke lip bleef liggen.

Kansen bleven zeldzaam in de eerste helft, de beste was voor Heynen. Ito bood de middenvelder een grote kans aan, maar Heynen trapte van dichtbij op Standard-verdediger Gavory. Na rust waren de eerste mogelijkheden voor de thuisploeg. Lestienne schoot onbesuisd over en Amallah deed veel te weinig na een goed uitgespeelde counter.

Rood voor Deflandre

Voetballend viel er na de rust weinig te beleven op Sclessin, naast de lijn was er meer ambiance. Toen Dewaest de bal te ver voor zich uit speelde en richting Amallah tackelde, gingen de poppen aan het dansen. Sclessin schreeuwde om rood, maar Laforge hield het op geel en ook de VAR kwam niet tussen. Het Luikse protest was zo hevig dat T2 Eric Deflandre met rood naar de tribune werd gestuurd, Michel Preud’homme kreeg een geel karton onder de neus geduwd.

Even later appelleerde Standard opnieuw, nu voor een strafschop nadat de hand van Dewaest het leer toucheerde. Laforge wees terecht niet naar de stip, omdat de bal eerst de voet van de Genk-verdediger beroerde. Het Luikse publiek dacht daar het zijne van, waarna de scheidsrechter de twee aanvoerders bij zich riep en vroeg om de kalmte te bewaren.

Matchwinnaar Bastien

De partij leek af te stevenen op een doelpuntenloos gelijkspel, maar dan ontbond Samuel Bastien zijn duivels. Hij draaide zich knap vrij en knalde met links in de verre hoek voorbij Coucke. Bij Genk vond men dat de bal seconden eerder over de zijlijn was gegaan, maar de VAR valideerde het doelpunt na het bekijken van de beelden.

Mazzu bracht nog snel stormram Onuachu in. De boomlange Nigeriaan was nog enkele keren gevaarlijk, maar kon de nederlaag niet meer voorkomen. Mazzu moet zo nog iets langer wachten op een eerste driepunter op Sclessin. Genk moet afwachten wat de concurrenten doen, Standard vindt weer een beetje aansluiting bij leider Club Brugge.