Er waren twee stemrondes voor nodig, maar Meyrem Almaci kreeg dan toch het vertrouwen van de Groen-leden om voort te doen als voorzitter. Ze haalde het met 53,2 procent van uitdager Björn Rzoska.

De leden van Groen moesten zaterdag kiezen tussen huidig voorzitter Meyrem Almaci (met Gentenaar Dany Neudt als running mate) en Vlaams fractieleider Björn Rzoska (met de Mechelse Rina Rabau). Er deed ook een derde kandidatenduo mee, een Brugs koppel, maar dat maakte nooit kans. In een eerste stemronde kon geen van de drie kandidaten een absolute meerderheid verwerven.

Voor de tweede stemronde was een deel van de leden al naar huis vertrokken. In die tweede ronde haalde Almaci 53,2 procent van de 773 stemmen binnen.

‘We gaan er alles aan doen om dit vertrouwen eer aan te doen’, verklaarde Almaci in haar overwinningsspeech. We zijn een ploeg. We gaan ons niet blindstaren op de obsessies van andere partijen, maar ons verhaal vertellen. Wij staan voor het goede leven van iedereen.

‘We gaan onze partij verder laten groeien van de kleinste gemeente tot de hoogste politieke cenakels’, aldus Almaci nog. ‘Groen groeit, groen bloeit, groen durft haar verhaal te vertellen. Ze is niet grijs en zal dat ook nooit worden.’