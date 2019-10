Anastasia Pavlyuchenkova vervoegt Belinda Bencic in finale van WTA-toernooi Moskou

De Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 40) heeft zich zaterdag als tweede geplaatst voor de finale van de VTB Kremlin Cup in Moskou (840.130 dollar). Ze klopte de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 35) met 6-4, 6-7 (6/8) en 6-1.

Zondag speelt Pavlyuchenkova om de eindzege op het Russische hardcourt tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 10). Het derde reekshoofd won eerder op de dag met 6-3 en 6-4 van de Française Kristina Mladenovic (WTA 45).

Pavlyuchenkova (28) telt twaalf WTA-titels op haar erelijst maar dit jaar kon ze nog niet vieren. Vorige maand was ze verliezend finaliste in Osaka. Bencic (22) mikt op een zesde WTA-toernooizege.

Ostapenko blijft goed op dreef en speelt ook in Luxemburg de finale

Jelena Ostapenko . Foto: AFP

De Letse Jelena Ostapenko (WTA 63) heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Luxemburg (hard/250.000 dollar). De voormalige winnares van Roland Garros rekende in haar halve eindstrijd na één uur en 53 minuten tennis in drie sets (3-6, 6-3 en 6-2) af met de Russische Anna Blinkova (WTA 66), het achtste reekshoofd.

In de finale wacht een confrontatie met de winnares van het duel tussen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 43), het derde reekshoofd, en de Duitse Julia Görges (WTA 26), het tweede reekshoofd.

Het is voor de 22-jarige Ostapenko, ooit nummer vijf van de wereld, de tweede finale op rij. Vorige week verloor ze in het Oostenrijkse Linz de eindstrijd tegen de vijftienjarige sensatie Cori Gauff (WTA 71).

Bij winst verovert Ostapenko haar derde WTA-titel, na Roland Garros en Seoel (beiden in 2017).