Joran Vliegen en Sander Gillé teleurgesteld na missen van dubbelfinale European Open: “Het hing af van een of twee ballen”

Joran Vliegen en Sander Gillé konden zich zaterdag niet plaatsen voor de dubbelfinale in Antwerpen. Ze botsten op de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury. “Uiteraard zijn we teleurgesteld”, reageerde Vliegen meteen na de 6-7 (5/7), 6-4 en 10/4 nederlaag. “Maar we mogen terugblikken op een heel goed seizoen. De verdienste is ook voor onze tegenstanders, die vandaag een heel goede match hebben gespeeld.”

“Het is jammer”, vulde Gillé aan. “Maar volgend jaar komen we terug en zullen we er alles aan doen om de finale te bereiken. Het is heel leuk om hier voor eigen publiek te spelen in Antwerpen. We hebben dit seizoen getoond dat we kunnen presteren in ATP 250-toernooien. Dat geeft een echte boost om het volgend jaar ook te tonen in ATP 500- en Masters 1.000-toernooien.”

Vliegen (26) en Gillé (28) behaalden in 2019 hun eerste drie ATP-titels, in Bastad, Gstaad en Zhuhai.

In Antwerpen vormden de Limburgers het vierde reekshoofd. “We hebben een mooie week achter de rug”, benadrukte Gillé. “Ook vandaag deden we het goed tegen een duo dat de Masters zal spelen. Het niveau is er. In deze halve finale lag het dicht bij elkaar. We hebben zo al veel matchen gewonnen maar het is normaal dat het eens niet lukt. Zij speelden een heel goeie tiebreak. Het hing af van een of twee ballen, een of twee foutjes. Het gaat heel snel.”

Volgende week zijn Vliegen en Gillé aan de slag in Wenen. “Het wordt onze eerste ATP 500”, legt Vliegen uit. “We zullen zien wat het geeft. Daarna hopen we op Bercy (Masters 1.000) maar het is niet zeker dat we er zullen binnen raken. Daarna staat een Challenger in Bratislava op het programma en hopelijk de Davis Cup.”

Maandag maakt kapitein Johan Van Herck zijn selectie bekend voor de finaleweek in Madrid (18-24 november).