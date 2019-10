Slachthuismedewerker komt om op het werk

Robert Renier (58) werkte al jaren in het slachthuis van Charleroi als onderhoudsmanager. Hij stierf na een arbeidsongeval, nadat zijn hoofd in één van de machines vast kwam te zitten.

Het is onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren, maar onderzoek moet uitmaken hoe de man met zijn hoofd kon komen vast te zitten in een machine die gebruikt werd om dieren te verdoven. Er stonden op de dag van het ongeluk geen slachtingen gepland. Zowel de politie als het arbeidsauditoraat zullen zich over de zaak buigen.

Robert Renier werkte al 34 jaar in het slachthuis van Charleroi als onderhoudsmanager , en kende de machines en fabriek erg goed. Hij leidde een team van vier à vijf arbeiders. Zijn collega’s zijn in shock. ‘Ik werk hier 33 jaar’, zei directeur Philippe Louis. ‘Ik ken Robert al sinds ik hier aan de slag ben. Ik ben sprakeloos. Dit is zo dramatisch. We zijn allemaal in shock.’

Het slachtoffers was getrouwd, had twee kinderen en drie kleinkinderen, en was heel betrokken bij het plaatselijke gemeenschapsleven.