Studio Brussel scoort laagste luistercijfers in tien jaar tijd

Studio Brussel gaat met een kater het weekend in. In de nieuwste luistercijfers van het CIM komt de zender uit op 9,2 procent, de laagste score sinds 2009.

Om het contrast weer te geven: in 2016 haalde StuBru nog 14,1 procent.

De zender startte dit jaar met een grondig vernieuwde programmatie, en dat zorgde aanvankelijk voor een lichte stijging in de cijfers. Maar sinds juni haakte een pak luisteraars af.

‘Wel zien we onze digitale community groeien dankzij video-initiatieven als Flowjob, Linde vlogt of Rock ‘n roll high school’, zegt nethoofd Jan Van Biesen. ‘Daar willen we nog meer op inzetten.’

Radio 1 (7 procent) scoorde het op een na laagste cijfer van de voorbije vijf jaar. Alles samen komen de vijf grote VRT-netten uit op 59,3 procent. Nooit scoorde de openbare omroep lager.

De winst zit bij DPG Media: zowel Qmusic (13,4 procent) als Joe (9,1 procent) winnen flink.