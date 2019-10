Staatsveiligheid waarschuwde voor spionage, maar gouverneur, burgemeesters en korpschefs ‘gingen te graag naar China’

Hoewel de Staatsveiligheid waarschuwde voor spionagegevaar, is gouverneur Decaluwé van West-Vlaanderen toch naar China gegaan voor een studiereis.

Gouverneur Carl Decaluwé reisde naar China met zes burgemeesters en dertien politiechefs. Tijdens hun tiendaagse trip deden ze onder meer de steden Hangzhou en Peking aan. Volgens een bron kostte de reis 2.500 euro per persoon. De groep werd met een militaire parade ontvangen door een Chinese provincie­gouverneur en bezocht het hoofdkwartier van gsm-fabrikant Huawei en pakjesdienst Alibaba. Er was ook een rondleiding in Shanghai waar ze een cameraschild bezochten.

Net voor de afreis zette de Staatsveiligheid een sensibiliseringsbriefing op. ‘We waarschuwden op alle mogelijke manieren voor deze trip. Maar ze luisterden niet’, zegt een welingelichte bron. In haar jaarrapport waarschuwde de Staatsveiligheid al voor spionage door China. ‘Zeker het bezoek aan Huawei valt zwaar’, klinkt het. Huawei wordt door vele westerse veiligheidsdiensten gezien als een instrument voor spionage door de Chinese overheid.

Ook de politiebonden zijn niet opgezet met het initiatief. ‘Voor die peperdure reisjes hebben de korpschefs geld, voor een degelijke politiewerking is er nooit een euro over’, zegt Florent Platteeuw, provinciaal voorzitter van de politievakbond VSOA. ‘Ik zie een burgemeester in een interview vertellen over dat cameraschild in Shanghai, terwijl haar politie­personeel in een hok van een commissariaat huist, zonder het minste comfort.

Gouverneur Decaluwé reageert verbaasd. ‘De Staatsveiligheid heeft me gecontacteerd en ons gebrieft, dat klopt. Twee mannen kwamen uitleggen waarop we moesten letten. Maar eerlijk, ze hebben nooit gezegd dat ik die reis niet mocht organiseren. Als ze dat vinden, moeten ze dat duidelijker zeggen. Ik ga al dertig jaar naar China en ga volgende maand nog eens. Ik heb niet het gevoel dat ik bespioneerd ben geweest.’

De kritiek van de bonden verwerpt Decaluwé. ‘Sommige korpschefs hebben een deel van de trip zelf betaald. We hebben er veel bijgeleerd. De Chinezen weten binnen twintig seconden waar een ongeval gebeurd is. Dankzij dat cameraschild ligt het aantal verkeersdoden er veel lager.’

De Staatsveiligheid verkoos vrijdag om niet te reageren.