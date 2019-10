Het ziet er naar uit dat we Fernando Alonso niet op de startgrid van de Formule 1 moeten verwachten in 2020. Zelf omschrijft hij het als “niet onmogelijk maar het wordt wel moeilijker en moeilijker.”

Aan het einde van 2018 besliste Fernando Alonso dat het tijd was om te stoppen met Formule 1. De Spanjaard is wel nog verbonden aan McLaren en tijdens de testdagen in Bahrein mocht hij de MCL34 aan de tand voelen maar de formatie uit Woking bevestigde Sainz en Norris al voor 2020.

De voorbije maanden werd de Spanjaard gelinkt aan Red Bull en Ferrari maar het wordt met de dag onwaarschijnlijker dat we Alonso volgend jaar op de startgrid mogen begroeten. Dat vertelde hij ook aan ‘GQ’ maar hij heeft tegelijkertijd nog niet alle hoop opgegeven.

“Ik weet dat het elk jaar dat voorbij gaat moeilijker zal worden want ik heb een bepaalde leeftijd maar ik denk dat een terugkeer naar de F1 niet onmogelijk is,” aldus Alonso.

“Ik heb nu andere lucht kunnen opsnuiven en ik kan terugkomen met een open geest, dat was de afgelopen jaren moeilijker voor mij.”

Als alles goed gaat zien we Alonso aan de start van de Dakar in 2020 en hij beseft dat hij beide disciplines moeilijk te vergelijken zijn.

“De Dakar is een grote onbekende. Een rally raid is veel minder gestructureerd dan een Formule 1 race. De ene dag win je 20 minuten, de volgende dag verlies je 40 minuten. Ik zie de Dakar van januari volgend jaar als de grootste uitdaging van mijn carrière.

"Wat ik niet wil meemaken: de tweede of derde dag opgeven vanwege een stomme fout. Dus ik neem me voor om kalm te blijven."

