Noodtoestand uitgeroepen in Chili na protesten in metro

De Chileense president Sebastian Pinera heeft vrijdagavond de noodtoestand uitgeroepen nadat in hoofdstad Santiago verschillende metrostations in brand zijn gestoken bij protesten tegen tariefverhogingen.

Pinera verklaarde in een televisietoespraak dat de noodtoestand van kracht is in twee provincies en twee gemeenten in de regio rond Santiago, na ‘zware en herhaaldelijke’ aanvallen tegen de metro van de hoofdstad, de openbare orde en de veiligheid van de burgers.

De brandweer moest uitrukken naar minstens vijf metrostations in de hoofdstad. Enkele uren eerder kondigde de vervoersmaatschappij aan dat het hele netwerk tot zeker maandag stil zal liggen.

Manifestanten komen al bijna een week op straat om te betogen tegen tariefverhogingen. ‘We hebben allemaal het recht om onze mening te uiten, maar niet door zaken te verwoesten’, stelde Pinera nog.