Andy Murray bereikt al zwoegend halve finales European Open: “Beetje bij beetje keer ik weer terug naar mijn oude niveau”

Andy Murray (ATP 243) heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van de European Open (hard/635.750 euro). De Brit versloeg in de kwartfinales in de Antwerpse Lotto Arena niet zonder moeite de Roemeen Marius Copil (ATP 92) in drie sets: 6-3, 6-7 (7-9) en 6-4. De partij nam 2 uur en 38 minuten in beslag.

De 32-jarige Murray, ex-nummer 1 van de wereld, werkt in Antwerpen verder aan zijn comeback. Begin dit jaar, vlak voor de Australian Open, kondigde de tweevoudige olympische kampioen aan dat hij een punt zou zetten achter zijn carrière. Een ingrijpende heupoperatie gaf hem echter opnieuw hoop. In het enkelspel vierde hij afgelopen zomer zijn rentree, waarna hij met overtuigende wedstrijden op enkele Aziatische toernooien voort vertrouwen opdeed. In de eerste ronde in de Lotto Arena rekende hij af met Kimmer Coppejans (ATP 158). De 25-jarige Belg moest met 6-4 en 7-6 (7/4) het onderspit delven.

Copil plaatste zich als qualifier voor de hoofdtabel. In de eerste kwalificatieronde was hij de betere van Ruben Bemelmans (ATP 201).

In de halve finales wacht voor Murray het Argentijnse vijfde reekshoofd Guido Pella (ATP 20) of de Fransman Ugo Humbert (ATP 70). De 21-jarige Humbert maakte donderdag in de achtste finales een einde aan de titelambities van David Goffin (ATP 14). De Luikenaar kwam in de Lotto Arena niet in zijn normale spel en verloor met 6-3 en 6-1.

Foto: BELGA

“Mijn vormpeil gaat de goede kant uit”

Andy Murray (ATP 243) plaatste zich vrijdag voor de halve finales van de European Open (hard/635.750 euro). De 32-jarige Brit, die lang sukkelde met heel wat blessureleed, lijkt dus stilaan weer de oude te worden. “Ik behaal drie zeges op rij, dat voelt heel goed”, verklaarde de ex-nummer 1 van de wereld na zijn felbevochten zege tegen de Roemeen Marius Copil (ATP 92) in drie sets: 6-3, 6-7 (7-9) en 6-4.

“Anderhalve set tenniste ik op een hoog niveau”, analyseerde Murray. “Maar nadien verloor ik mijn greep op de partij. Marius serveerde heel goed, en ik liet het op dat punt afweten. Zo bracht ik mezelf danig in de problemen. Ik kwam er in de tiebreak in de tweede set dichtbij, toen ik een matchpunt onbenut liet. Gelukkig haal ik het in de derde set dan toch.”

“Beetje bij beetje keer ik weer terug naar mijn oude niveau”, vervolgde de Brit, die in de eerste ronde in de Lotto Arena afrekende met Kimmer Coppejans (ATP 158). “Ik krijg stilaan weer het juiste gevoel en verteer lange partijen beter. Het gaat dus de goede richting uit met mijn niveau, hopelijk kan ik die stijgende curve bevestigen.”