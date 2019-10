Nicolas Colsaerts pakt de leiding in Open de France golf

Met een tweede ronde van 66 slagen heeft Nicolas Colsaerts vrijdag de leiding genomen op het Open de France golftoernooi (European Tour/1,6 miljoen euro), dat doorgaat op de Golf National in het Franse Guyancourt.

De 36-jarige Brusselaar, die al een sterke eerste ronde neerzette van 67 slagen en dag één afsloot op de zesde plaats, deed op dag twee nog een slag beter. Zo putte de tweevoudige European Tourwinnaar zeven birdies weg waartegen hij twee keer in de fout ging. Met zijn totaalscore van 133 slagen, negen onder par, deelt hij de koppositie met de Zuid-Afrikaan George Coetzee. De Amerikaan Kurt Kitayama staat op de derde plaats met een slag meer dan de leiders.

“Ik ben zeer tevreden”, verklaarde Colsaerts. “Deze voormiddag was het moeilijk spelen vooral door de stevige wind, die ook uit een andere richting kwam dan donderdag. Mijn controle over de bal was zeer goed en als je de bal op de juiste plaats dropt dan heb je birdiekansen. Als je dan nog twee lange birdieputts ziet vallen kan je een goede scorekaart afleveren. Met de wind is het ook niet meteen een baan om aanvallend te spelen. Hopelijk blijven de omstandigheden zoals ze nu zijn.”

Thomas Detry zette een stevige stap voorwaarts. De 26-jarige Brusselaar klom met een ronde van 68 slagen, na zes birdies en drie bogeys, van de 50e naar de dertiende plaats. Detry telt zes slagen meer dan Colsaerts en Coetzee.

Thomas Pieters, die na een eerste ronde van 74 slagen op een gedeelde 90e plaats stond, zette een tweede ronde neer van 69 slagen, twee onder par. De Czech Masters-winnaar putte vier birdies weg en moest twee bogeys op zijn kaart schrijven. De nummer 82 op de wereldgolfranglijst sloot dag twee af op een gedeelde 47e stek.

Stand na tweede ronde Open de France, Guyancourt:

1. Nicolas Colsaerts (Bel) 133=67-66 -9

. George Coetzee (ZAf) 133=65-68

3. Kurt Kitayama (VSt) 134=66-68

4. Richie Ramsay (Sch) 135=66-69

5. Joachim B. Hansen (Den) 136=68-68

6. Martin Kaymer (Dui) 137=68-69

. Brandon Stone (ZAf) 137=68-69

. Gavin Moynihan (Ier) 137=68-69

. Jaco Van Zyl (ZAf) 137=67-70

. Benjamin Hebert (Fra) 137=66-71

...

13. Thomas Detry (Bel) 139=71-68

47. Thomas Pieters (Bel) 143=74-69