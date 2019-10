Na de drugshond en de explosievenhond is er nu de datahond. De politie in Neuss, in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, is trots op zijn vers getrainde viervoeters. Odin, Ali Baba en Mr. Rossi mochten voor de pers hun speurmanskunsten etaleren. Hun prooien: mobiele telefoons, laptops en usb-sticks.