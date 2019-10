Scheidsrechtersbaas David Elleray ziet Belgische arbitrage gunstig evolueren: “Ze moeten het accepteren als ze in de fout gaan”

Volgens scheidsrechterbaas David Elleray gaat het de goede richting uit met de Belgische arbitrage. “Maar er is nog ruimte voor verbetering”, zei de Brit vrijdag op een persconferentie in het Belgian Football Center in Tubeke. Elleray, die na een half jaar de balans opmaakte van het masterplan arbitrage, erkende dat er vooral nog werk is aan de VAR. “Maar door onze kritische evaluatie is het niveau wel al omhoog gegaan en stijgt het zelfvertrouwen.”

In mei stelde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zijn masterplan voor, waarin 160 werkpunten waren opgenomen om de arbitrage te verbeteren. Het was David Elleray die de doorlichting maakte en naar de oplossingen zocht. De Brit zet samen met de Fransman Bertrand Layec, Frank De Bleeckere en Stéphanie Forde zijn schouders onder het plan.

Zes maanden na de uitrol ziet Elleray al verscheidene positieve elementen. “Er staat een hechte groep scheidsrechters klaar. We wilden een teamgevoel ontwikkelen. Dat doen we bijvoorbeeld door onze scheidsrechters hier maandelijks in Tubeke te houden gedurende een driedaagse. Ze werken niet alleen hard, maar brengen ook tijd samen door”, legt Elleray uit. “Ze krijgen ook workshops. Zo gingen ze bij de staf van de Rode Duivels in de leer omtrent voeding. Onze refs leerden zo hun gewicht op peil te houden, maar ook wat de ideale maaltijd is op een wedstrijddag. De Belgische scheidsrechters zijn echte atleten geworden. Hun conditie is fel verbeterd.”

In de nieuwe structuur legt het Professional Referee Department de nadruk op wedstrijdanalyses. “Feedback is de sleutel. Het oude wedstrijdrapport was niet meer van deze tijd en hebben we veranderd. Tegenwoordig moeten de refs een verslag opmaken van elk wedstrijdfeit (gele of rode kaart, strafschoppen, doelpunten, twijfel, ...). Dat verslag wordt door een team van zes buitenlandse personen geëvalueerd”, zegt Elleray. Elke ref krijgt ook elke week een evaluatie van een specifieke fase, zoals bijvoorbeeld buitenspel. Tegenwoordig bieden we de refs ook statistische gegevens, zoals de positie op het veld waarop de meeste fouten gefloten worden. Dat helpt allemaal in hun ontwikkeling. De refs krijgen elke woensdag hun evaluatie opgestuurd en Bertrand Layec zit dan ook minstens een uur met hen samen.”

Houding

Elleray prees ook de houding van de Belgische scheidsrechters. “Om de foutjes te verminderen, moeten ze accepteren wanneer ze in de fout gaan. Daarna volgt de analyse en het werk om te corrigeren. Maar door onze kritische evaluatie is het niveau wel al omhoog gegaan en stijgt het zelfvertrouwen.”

Het werkpunt bij uitstek blijft de VAR. “Daar moeten we echt nog hard op werken. Het duurt bijvoorbeeld nog te lang voor de beslissingen genomen worden. En ook de communicatie kan beter, bijvoorbeeld in de wekelijkse analyse op de website van de voetbalbond. We moeten meer uitleg geven met behulp van videobeelden.”