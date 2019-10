De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid over de granaataanslag in het Antwerpse district Borgerhout op maandag 2 september. Er werd toen in alle vroegte een granaat gegooid tussen enkele geparkeerde auto’s. De dader was een fietser.

Op de beelden is te zien hoe een persoon die ochtend omstreeks 3.30 uur met de fiets komt aangereden en stopt in het midden van de Guldensporenstraat. Hij haalt na wat voorbereidingen voorzichtig een granaat tevoorschijn, lijkt de pin eruit te trekken en gooit ze tussen enkele geparkeerde wagens. De fietser rijdt vervolgens snel weg, net voor het springtuig ontploft.

De ontploffing beschadigde vier auto’s en drie gevels van woningen. De politie is in ieder geval nog steeds op zoek naar de dader.

De aanslag is naar alle waarschijnlijkheid gericht tegen de familie van Mohamed El H. (27). Hij wordt gezien als de rechterhand van de al ongeveer drie jaar vermiste Abdelkader ‘de Jood’ Bouker. El H. en Bouker werden destijds opgepakt met meer dan driehonderd kilo cocaïne in hun auto. Vermoedelijk lieten de eigenaars van die zending coke Bouker nadien ontvoeren omdat ze vonden dat hij de in beslag genomen partij moest vergoeden.

Al in december 2016 werd de gevel van de familie van Mohamed El H. onder vuur genomen en ontbrandde er een molotovcocktail.

Wie de persoon of de fiets meent te herkennen, wordt gevraagd om dat aan de politie te laten weten op het gratis nummer 0800 30 300. Het volledige opsporingsbericht is terug te vinden via www.politie.be.