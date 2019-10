Club Brugge-kapitein Ruud Vormer kent zijn straf na rode kaart in Champions League, Club gaat in beroep

Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer heeft van de Disciplinaire Commissie van de Europese Voetbalbond UEFA een schorsing van drie wedstrijden gekregen voor zijn uitsluiting in het Champions League-duel tegen Real Madrid (2-2), zo maakte de UEFA vrijdag bekend. Club Brugge heeft intussen laten weten in beroep te gaan.

De Nederlander kreeg de zware schorsing voor zijn uitsluiting en “beledigend taalgebruik tegenover een wedstrijdofficial”. Bij het verlaten van het terrein zou hij de Bulgaarse scheidsrechter Georgi Kabakov verwensingen naar het hoofd hebben geslingerd. Real Madrid maakte meteen daarna de 2-2, wat ook de eindstand was.

Door de schorsing kan Club geen beroep doen op Vormer in de CL-wedstrijden tegen PSG (volgende week dinsdag en in Parijs op 6 november) en de verplaatsing naar Galatasaray (26 november). Pas voor het afsluitende thuisduel in de groepsfase tegen Real (11 december) zou blauw-zwart zijn aanvoerder recupereren.