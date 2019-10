Wordt de ultieme Brexit-stemming morgen toch nog uitgesteld?

Met de eindmeet in zicht moet Boris Johnson vrezen dat het zaterdag helemaal niet tot een stemming komt over zijn ‘deal of geen deal’-Brexit. Een steeds grotere groep parlementsleden schaart zich namelijk achter een amendement dat de stemming zou uitstellen, en de Brexit meteen ook op de lange baan zou schuiven.

Nadat hij donderdag Brussel wist te overtuigen, is het nu aan de Britse premier Boris Johnson om het Lagerhuis ook aan zijn kant te krijgen. Verre van een makkelijke opdracht. Om te beginnen heeft Johnson al geen meerderheid in het parlement. Voorganger Theresa May probeerde tot driemaal toe een deal goedgekeurd te krijgen, maar faalde steeds grandioos.

En nu is er ook nog een amendement van het parlementslid Oliver Letwin, een voormalig lid van de Conservatieve partij. Daarin wordt voorgesteld om pas een beslissing te nemen over de deal van Johnson, tot aparte wetgeving is uitgewerkt waarin is vastgelegd hoe de uitvoering ervan dan zou moeten gebeuren.

‘Ik wil dat de deal van (premier) Johnson wordt aangenomen, maar ik wil ook de zekerheid dat we niet alsnog op 31 oktober uit de Europese Unie crashen, mocht er tijdens de implementatie van de deal wat fout gaan’, zegt Letwin in een verklaring. ‘Zo simpel is het!’

Kans neemt toe

Het is nog onzeker of het amendement van Letwin morgen ter stemming zal worden voorgelegd. Dat besluit kan enkel door parlementsvoorzitter John Bercow genomen worden. Maar mocht het amendement worden voorgelegd én aangenomen, dan zou dat meteen betekenen dat er zaterdag niet eens zal gestemd worden over de deal van Johnson.

De kans dat dat gebeurt, lijkt bovendien steeds groter te worden. The Guardian meldt op basis van ‘betrouwbare bronnen’ dat Labour het amendement zal steunen. Ook de Scottish National Party schaart zich erachter .

Komt het zover, dan wordt de Brexit zo goed als zeker op de lange baan geschoven. Begin september nam het Lagerhuis namelijk de ‘Wet Benn’ aan. Die bepaalt dat als er geen Brexitakkoord is, Johnson aan Brussel moet vragen om de Brexit uit te stellen tot 31 januari 2020.