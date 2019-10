Deelneemster Temptation Island aangevallen ‘omwille van deelname’

Laura Moenaert, deelneemster van Temptation Island 2019, is vier maanden geleden aangevallen op straat. Omdat ze volgens de aanvallers het programma verpest had, schrijft ze. De foto’s tonen de ernst. ‘Het is te betreuren dat mensen zo reageren’, zegt Vier.

Dat ze ‘Temptation Island heeft verpest dit jaar’. Dat was volgens Laura Moenaert de reden waarom ze vier maanden geleden toegetakeld werd op straat, volgen haar aanvallers toch. Destijds kwam het nieuws al naar buiten. Toen sprak ze zelf over een incident waarbij ze ‘van de fiets geduwd’ werd. De foto’s van die aanval tonen vandaag dat de gevolgen ernstig waren. Haar gezicht is toegetakeld, er is een wonde aan haar lip te zien, en haar rug vertoont ook wonden.

‘Ik durf al wat meer terug alleen buiten te wandelen’, schrijft Moenaert, vier maanden later. In de reeks kwam Moenaert naar voren als een eerder gereserveerde vrouw - naar de normen van Temptation Island - die helemaal niet open stond voor verleiding. Een slechte casting, zo bleek. De makers toonden compilaties van een geeuwende Moenaert, en fragmenten van niet zo romantische etentjes waar lange stiltes vielen.

Gevraagd naar een reactie zegt Kristof Demasure, woordvoerder van Vijf, waar het programma wordt uitgezonden, dat er met elke deelnemer contact en begeleiding voor, tijdens en na de opnames wordt voorzien. ‘Het is te betreuren dat mensen zo reageren.’ De voorbereiding van een nieuw programma wordt nu bekeken. Of er met dit incident rekening wordt gehouden, is niet duidelijk. Moenaert is voorlopig niet bereikbaar voor een reactie aan De Standaard.