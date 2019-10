Slachtoffer nummer twee: Bulgaarse bondscoach Krasimir Balakov stapt op na racisme-rel tegen Engeland

Krasimir Balakov heeft ontslag genomen als bondscoach van Bulgarije, zo maakte de Bulgaarse voetbalbond (BFU) vrijdag bekend.

Als reden voor het ontslag haalt de Bulgaarse bond de zwakke resultaten van de nationale ploeg aan. Het ontslag komt er eveneens vier dagen na de racistische incidenten van maandag in de hoofdstad Sofia tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland. Thuisfans lieten toen oerwoudgeluiden horen en brachten de nazigroet. Daarnaast gooiden ze objecten op het terrein en verstoorden ze het volkslied van de tegenstander. Het duel moest daardoor twee keer stilgelegd worden, Engeland won uiteindelijk met liefst 0-6.

Na afloop barstte er een storm van internationale kritiek los. Daarvoor stapte eerder al bondsvoorzitter Borislav Mihailov op. Zijn ontslag werd vrijdag aanvaard door het Uitvoerend Comité, dat niet meteen een vervanger kon aanstellen. Vicevoorzitters Yordan Lechkov en Atanas Furnadzhiev bedankten immers voor het aanbod. Voormalig vicevoorzitter Mikhail Kasabov werd dan maar aangeduid als interim-voorzitter. Het is nu zijn taak om een buitengewoon congres te organiseren om een nieuw bestuursorgaan aan te duiden.

Intussen heeft de Bulgaarse politie al meerdere arrestaties verricht. Een achttienjarige jongeman riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar voor zijn aandeel in de feiten.

Balakov had na afloop van de interland verkondigd dat hem tijdens de wedstrijd niets was opgevallen. De voormalige international gaf aan dat er eerst onderzocht moest worden of er wel sprake was van racisme. Twee dagen later bood hij toch nog zijn verontschuldigingen aan.

