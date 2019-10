Eddy Merckx heeft het ziekenhuis in Dendermonde verlaten: “Hij is blij dat hij naar huis kan”

Eddy Merckx is gistermiddag uit het ziekenhuis van Dendermonde ontslagen waar hij zondag met spoed werd opgenomen na een val toen hij een fietstochtje maakte met vrienden en ex-collega’s

In Dendermonde werd hij afgelopen maandag onderzocht, vooral omdat Merckx drager is van een pacemaker en men elk risico wilde uitsluiten. De Kannibaal moest nadien nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven maar mocht vandaag dan toch het ziekenhuis verlaten. Hij werd opgehaald door echtgenote Claudine en mag nu thuis verder herstellen van zijn verwondingen.

“Hij is blij dat hij naar huis kan”, stelde Claudine Merckx. “Uiteindelijk is thuis nog altijd beter dan in een ziekenhuis, hoe supergoed hij daar ook verzorgd werd.”

De beste wielrenner aller tijden kreeg wel als opdracht mee dat hij de komende weken en maanden veel moet rusten.