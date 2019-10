Walter De Donder vijfde kandidaat-voorzitter CD&V

Walter De Donder, sinds 2011 burgemeester van Affligem, doet ook een gooi naar het voorzitterschap van CD&V. Dat heeft hij vrijdag bekendgemaakt.

De Donder, bij het brede publiek ook bekend als Kabouter Plop en de burgemeester uit Samson en Gert, vindt dat de CD&V 'tegenstellingen (moet) overstijgen'.

'Ik ga aan de slag op de manier waarop ik als burgemeester te werk ga: door eerst goed te luisteren, door uit te leggen hoe de vork aan de steel zit, opnieuw te luisteren en door dan te beslissen. We gaan dit doen op straat en online, want de wereld staat niet stil. Ook op deze manier wil ik samen met onze leden onze partij dynamiseren', aldus De Donder.

'We moeten meer in dialoog gaan vanuit de partij met de afdelingen, regio's en provinciale besturen. De stem van de dorpsstraat moet luider klinken in de Wetstraat,' zei De Donder op radio 1.

Enige ervaring op het nationale niveau heeft Walter De Donder niet. 'Dat is net het verschil tussen mijn engagement en dat van andere kandidaten. Ik heb inderdaad totaal geen parlementaire ambitie en ook geen ministerambitie. Ik wil gewoon burgemeester blijven. Maar ik heb ambitie voor mijn partij en die partij is me heel veel waard,' aldus De Donder op radio 1.

In totaal hebben zich nu al vijf kandidaten in de strijd voor het voorzitterschap gegooid. Jongerenvoorzitter Sammy Mahdi maakte zijn kandidatuur vrijdagochtend bekend. De CD&V-burgemeesters Vincent Van Peteghem, Katrien Partyka en Raf Terwingen hadden zich daarvoor al geout als kandidaten.

Mogelijk volgen er nog kandidaten, er wordt met name uitgekenen naar Pieter De Crem of Hendrik Bogaert en naar Joachim Coens. De deadline is maandagochtend. Intussen heeft de burgemeester van Roeselare, Kris Declercq, laten weten dat hij geen kandidaat is.

De eerste ronde vindt plaats op 17 november, de resultaten van een eventuele tweede ronde zijn op 6 december gekend.

Teamplayer gezocht

Voor het eerst in vijftien jaar hebben de CD&V-leden een keuze bij de voorzittersverkiezingen. Die belooft hels te worden, al leken de voorzittersverkiezingen lang op een wielerwedstrijd waarvan de finale maar niet wou losbarsten.

De ‘twaalf apostelen’, de interne werkgroep die zich over de verkiezingsnederlaag van CD&V boog, maakten intern duidelijk dat de nieuwe partijvoorzitter ‘vernieuwing en verruiming moet uitstralen’ en ‘een teamplayer’ moet zijn die de hele partij in beweging moet kunnen zetten.