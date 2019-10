Nederlandse F-16 doodde in Irak 70 burgers

Bij een aanval door de Nederlandse luchtmacht in Irak zijn in het stadje Hawija 70 burgerdoden gevallen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en NOS.

In de nacht van 2 op 3 juni 2015 bombardeerde een Nederlandse F-16 een bommenfabriek van Islamitische Staat (IS) in de Noord-Irakese stad Hawija. Dat leidde tot zeventig doden, en rond de honderd gewonden, en was zo een van de dodelijkste aanvallen van de internationale coalitie tegen IS. Veel vluchtelingen verbleven in gebouwen en huizen rond de bommenopslagplaats.

De oorzaak van die vele burgerdoden ligt mogelijk bij verouderde inlichtingen. Maar een bron van NRC en NOS uit Hawija beweert wel juiste informatie te hebben bezorgd aan Irak.

De bronnen van NRC en NOS bevestigen dat het om een Nederlandse bom ging. Het ministerie van Defensie gaf er nooit openheid over.

Nederland nam in 2014 deel aan de internationale coalitie die in Syrië en Irak IS probeerde te verdrijven. België deed hetzelfde, en stuurde zes F-16’s en 120 militairen. In dezelfde periode was België dus actief in de regio met F-16’s. Vanaf 2016 bombardeerden de F-16’s van Nederland en België afwisselend zes maanden de stellingen van IS in Syrië en Irak. Veel details over de Belgische operaties zijn nooit gedeeld. Omwille van veiligheidsredenen, verklaarde de toenmalige minister van Defensie Steven Vandeput. De Britse ngo Airwars beweerde in 2017 dat een Belgische bom twee burgerdoden had gemaakt. Maar Defensie heeft wel altijd beweerd dat er nooit burgerdoden zijn gevallen door toedoen van Belgische F-16’s.