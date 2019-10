Piet Allegaert verhuist naar Cofidis ook al had hij toegezegd bij Sport Vlaanderen - Baloise te blijven

Piet Allegaert (24) verlaat Sport Vlaanderen - Baloise en rijdt de komende twee seizoenen voor het Franse Cofidis. Daar moet hij de spurttrein versterken in dienst van Elia Viviani en Christophe Laporte. Naast Dimitri Claeys en Kenneth Vanbilsen is Allegaert de derde landgenoot in dienst van het Noord-Franse team. Cofidis hoopt voor volgend seizoen een plaats in de World Tour te versieren.

De West-Vlaming boekte recent zijn eerste profzege in de Eurometropole Tour waar hij in een weliswaar ontregelde massaspurt de maat nam van Florian Sénéchal en Jasper Stuyven. “Die zege heeft vermoedelijk de doorslag gegeven”, denkt Christophe Sercu, algemeen manager van Sport Vlaanderen - Baloise. “Ik ga er vanuit dat ze Piet al langer volgden en dat ze nu besloten hebben hem te nemen. Het klopt dat Piet had toegezegd om bij ons te blijven maar wij zijn helemaal niet boos hem te zien vertrekken. Het is de kerntaak van onze ploeg om jongeren klaar te stomen voor het grotere werk. Het is toch alweer de vierde renner die we na dit jaar zien vertrekken. Op een effectief van zeventien wegrenners is dat niet slecht.”

Allegaert zelf is uitermate tevreden. “Ik ben blij dat ik voor een team als Cofidis mag uitkomen”, aldus de West-Vlaming op de website van zijn nieuwe werkgever. “Het feit dat ze me persoonlijk hebben gecontacteerd, heeft me geraakt. Hier kan ik een nieuwe stap zetten in de uitbouw van mijn carrière. Ik wil ook Sport Vlaanderen - Baloise bedanken voor het feit dat ik deze kans mag grijpen. Ik ben ‘verliefd’ op de klassiekers maar ik hoop ook een rol te kunnen spelen in de sprints van Elia Viviani en Christophe Laporte.”