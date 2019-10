‘Ik doe niet mee aan koude, kille politiek’

Open VLD’ster Sihame El Kaouakibi blijft het moeilijk hebben met het in het Vlaamse regeerakkoord voorziene hoofddoekverbod voor leerkrachten. Ook de uitstap uit Unia, een ander punt uit dat akkoord dat ze mee onderhandelde aan de zijde van Bart Somers en Gwendolyn Rutten, blijft haar zwaar op de maag liggen.

‘Er hebben zaken op tafel gelegen die het tegendeel zijn van waar ik voor sta’, zegt ze aan De Standaard over die onderhandelingen in een eerste, uitgebreid interview sinds haar opgemerkte debuut in het Vlaams Parlement. Ze kwam toen, als enige liberaal, tussen na de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon. Er volgde geen applaus, ook niet van haar partijgenoten.

‘Dat halfrond (het parlement, red.) is nog niet mijn thuis’, vertelt ze over de cultuurschok bij haar overstap van het middenveld – El Kaouakibi is sociaal onderneemster, oprichter van Let’s Go Urban en WannaWork – naar de Wetstraat. ‘Ik voel er mij nog niet comfortabel. Er was die heisa met de oppositie, Jan Jambon die uithaalde (‘Da gade gij nie bepalen’, red.). Dat zijn taferelen die best imposant zijn voor een nieuwkomer.’

‘Ik wil niet dat de politiek mij hard maakt,' zegt ze als neofiet in de Wetstraat, ‘dat zal niet gebeuren. Ik doe niet mee aan een politiek met koude, kille maatregelen.’ Ze belooft dan ook de Vlaamse regering kritisch te zullen opvolgen. ‘The proof of the pudding is in the eating. De uitvoering van dit regeerakkoord is belangrijk. Bart Somers zal niet aanvaarden dat er mensen die in de ongelijkheid terechtkomen, bij niemand kunnen aankloppen. Dat is een no-gozone.’

Ondanks haar kritiek op het regeerakkoord en haar onbegrip voor de lange gesprekken die de N-VA met Vlaams Belang voerde, maakt ze zich sterk dat deze regering een ‘inclusief’ verhaal kan schrijven. ‘Natuurlijk vind ik dat geflikflooi met Vlaams Belang vreselijk. Ik kan het ook niet rijmen met de N-VA’ers die ik ken en met wie ik al heb samengewerkt, Zuhal Demir als districtsvoorzitter in Antwerpen en schepen van Jeugd Nabilla Ait Daoud. Ook Jan Jambon heb ik sinds zijn uitspraak over “dansende moslims” zien veranderen tot een zeer degelijk politicus.’

Het volledige interview leest u zaterdag in DS Weekblad