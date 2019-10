Lady Gaga en Nicholas Britell winnen in Gent

Op de World Soundtrack Awards ging de belangrijkste prijs naar Nicholas Britell. Hij is uitgeroepen tot ‘filmcomponist van het jaar’ voor zijn prachtige, lyrische muziek bij If Beale Street could talk, geregisseerd door Barry Jenkins. Twee jaar geleden werd de New Yorker nog uitgeroepen tot ‘ontdekking van het jaar’, met zijn muziek voor Moonlight’. In die categorie wordt hij nu opgevolgd door het nieuwe talent Michael Abels, die de muziek schreef bij horrorfilm Us van Jordan Peele.

De award voor beste song ging naar 'Shallow', gezongen door Lady Gaga en Bradley Cooper in de film A star is born. De song werd geschreven door Lady Gaga, Andrew Wyatt, Anthony Rossomando en de songsmid Mark Ronson.

De beste score voor een Belgische productie is die van Frédéric Vercheval bij Duelles, waarin Veerle Baetens de degens kruiste met Anne Coesens.

Beste tv-componist van het jaar is Hildur Gudnadottir, die de muziek schreef bij de tv-serie Chernobyl. Muziek van deze IJslandse componiste is ook te horen in de film Joker die nu in de cinema loopt.

Spannend

Er werden ook enkele grootheden in de bloemetjes gezet: Krzysztof Penderecki kreeg de prijs voor zijn hele oeuvre. De bevreemdende muziek van deze innovatieve componist werd opgepikt in films als The Shining en The Exorcist.

En er was ook zo’n Lifetime Achievement Award voor de Belgische componist Frédéric Devreese, die een hulde kreeg bij zijn 90ste verjaardag door het Brussels Philharmonic onder leiding van maestro Dirk Brossé.

Het Brussels Philharmonic speelde verder vooral muziek van centrale gast Marco Beltrami, die vooral bekend staat om zijn spannende muziek bij horrorfilms Scream en A quiet place en de documentaire Free solo.