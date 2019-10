Luxehotel bij paleis van Versailles opent dit voorjaar

Het paleis van Versailles zal dit voorjaar zijn eerste hotelgasten verwelkomen. Niet in het majestueuze paleis zelf, maar in een van de bijgebouwen.

In voorjaar 2020 zullen de eerste hotelgasten worden verwelkomd in Le Grand Contrôle, een hotel op het domein van het paleis van Versailles, op een uurtje rijden van Parijs. Het hotel maakt deel uit van de Franse hotelgroep Airelles, die ook luxehotels uitbaat in Courchevel en Gordes. De boekingen openen in december.

De raad van bestuur van het paleis van Versailles ging vier jaar geleden op zoek naar investeerders om drie 17de-eeuwse gebouwen op het domein te transformeren tot een hotel, zijnde het Hôtel du Grand Contrôle, le Petit Contrôle en le Pavillon. Op die manier hopen ze hun inkomsten op te krikken na het wegvallen van subsidies.

Het luxehotel zal veertien kamers ter beschikking hebben, een restaurant dat wordt uitgebaat door sterrenchef Alain Ducasse, een wellnesscentrum en een binnenzwembad. Architect Christophe Tollemer werd aangesteld voor de verbouwing en inrichting van het hotel, dat uitkijkt op de Orangerie en de Pièce d’Eau des Suisses.