In de dierentuin van Parijs kan je vanaf zaterdag hun nieuwste aanwinst bewonderen: de Physarum polycephalum of kort gezegd, de blob. Het is een geel, slijmerig organisme gevormd door individuele cellen. Deze cellen zijn niet met het blote oog te zien, maar wanneer ze communiceren met elkaar komt een gele massa tevoorschijn. Volgens de directeur van de zoo is het 'één van de grootste mysteries van de natuur'.