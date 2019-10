Fotoverhaal

De Bosnische Zorica Rebernik heeft zowat haar hele volwassen leven in het rood doorgebracht. Van kop tot teen gaat ze gekleed in het rood. Haar hele interieur is rood. Alles wat ze in huis haalt moet zo rood mogelijk zijn.

Zorica eet samen met haar man van rode borden, drinkt uit rode glazen en slaapt in rood beddengoed. Haar haar is niet blond. ‘Toen ik achttien of negentien was, kreeg ik de onstuitbare drang om rood te dragen’, vertelt ze aan persagentschap Reuters. ‘Er mag geen enkele andere kleur in mijn garderobe of interieur te zien zijn.’

De enige toegelaten variaties zijn karmijn, vermiljoen, robijn, … Het geeft haar een gevoel van sterkte en macht. Op haar 67ste is ze dat nog altijd niet beu. Integendeel: zelfs na haar dood wil ze van geen andere kleur weten. De grafzerk die ze voor haar en haar man Zoran uitkoos, is gemaakt van rood graniet dat ze in India bestelde.

‘Iedereen kent mij. Als ze mij zien, geven ze me ook rode dingetjes.’ Een geschenk dat niet rood is, zou ze trouwens kordaat weigeren, geeft ze toe.

Eén probleem wel: als ze iets nieuws aantrekt, dan merkt haar man dat zelden. ‘Ik zie het verschil niet’, zegt hij. ‘Het is allemaal hetzelfde.’