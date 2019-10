‘Er was eens… het leven’: cultreeks te zien op Netflix

De Franse educatieve tekenfilmserie ‘Er was eens… het leven’ is sinds vandaag te zien op streamingdienst Netflix. De serie behoort voor heel wat twintigers en dertigers tot het collectieve geheugen.

‘Er was eens...’ is een tekenfilmserie met een educatieve insteek, die voornamelijk in de jaren 80 en 90 populair was. De serie, gericht op kinderen tussen zes en tien, was er zowel op gericht om kinderen te amuseren als te informeren. In zes seizoenen van telkens 26 episoden wordt tal van onderwerpen uitgelegd - van geschiedenis tot biologie, van de aarde tot de ruimte.

Eén van die seizoenen, ‘Er was eens… de mens’ is sinds vandaag te zien op Netflix. Het onderwerp van dit seizoen is het menselijk lichaam. De serie gaf (en geeft) kinderen een beeld van hoe hun lichaam werkt en hoe het er vanbinnen precies uitziet. In afleveringen als ‘de cel’, ‘het oog’ of ‘de inenting’ worden complexe processen op een creatieve manier uitgelegd.

In de serie worden kleine, grappige wezentjes gebruikt die verschillende deeltjes van het lichaam verbeelden. Ze trekken op pad door ons lichaam en komen verschillende gevaren tegen, zoals virussen en bacteriën. Ze botsen ook op goeie elementen, zoals vitaminen. De witte bloedlichaampjes Peter en Psi - die zich in een soort ruimtecapsule verplaatsen - komen ook hulp bieden.

Vooral hoe diverse ziektes op een begrijpelijke en laagdrempelige manier werden uitgelegd aan kleine kinderen, was opmerkelijk voor de tijd en kreeg tot vandaag weinig navolging.

Wie ‘Er was eens… de mens’ intikt op Netflix, moet even zoeken: het seizoen zit namelijk verstopt achter een Spaanse titel ‘el cuerpo humano’.