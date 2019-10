Leidinggevende Antwerps drugsteam zet stap opzij na intern conflict

De leidinggevende van het drugsondersteuningsteam (DOT) van de Antwerpse lokale politie zet dan toch een stap opzij na interne kritiek. Dat zegt politievakbond NSPV.

Een groot deel van zijn team is onlangs opgestapt uit onvrede met zijn beleid.

Vier inspecteurs waren in de zomer naar de korpsleiding ­gestapt met de boodschap dat ze geen vertrouwen meer hadden in de leiding van het DOT. De ‘klokkenluiders’ spraken over een autoritaire leiderschapsstijl, pesterijen, vriendjespolitiek en grensoverschrijdend gedrag tegenover verdachten.

Na een poging tot bemiddeling werden de vier overgeplaatst. Zeven collega’s zouden vervolgens hebben aangegeven ook niet meer verder te willen werken binnen het team.

Het politiekorps bevestigt dat de leidinggevende om een andere functie heeft gevraagd. De vakbond heeft van de korpsleiding te horen gekregen dat hij naar het Kali-team vertrekt. (Ook dat is een team dat zich concentreet op de strijd tegen drugsbendes.)

Te laat, vindt de vakbond, temeer omdat de vertrokken speurders niet automatisch hun plaats terugkrijgen. ‘Hun plaatsen worden vacant verklaard en ze zouden zich dus kandidaat moeten stellen voor de functie die ze zelf jarenlang goed hebben uitgeoefend’, zegt Luc Goos van NSPV. ‘Velen zien dat niet zitten omdat ze bang zijn om wat voor reden dan ook die plaats toch niet te zullen krijgen. De korpschef kon hen bij wijze van spreken met één pennentrek opzijschuiven, dan moet hij dat ook even makkelijk ongedaan kunnen maken.’

Het DOT zal binnenkort een nieuwe leidinggevende krijgen en dus allicht ook een grotendeels nieuw team. ‘Het zal veel tijd vergen om de kennis en contacten weer op te bouwen’, denkt Goos.