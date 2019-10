Animatiefilm veroorzaakt controverse over Zuid-Chinese Zee

De nieuwste animatiefilm van DreamWorks, ‘Abominable’, veroorzaakt controverse in Azië. Op een kaart in de film is te zien hoe China enkele betwiste eilanden in de Zuid-Chinese Zee tot zijn territorium beschouwt. Daar zijn andere landen uit de regio het niet mee eens.

Het hoofdpersonage Yi heeft in een hutje op het dak van haar gebouw een landkaart opgehangen. Daarop is Oost-Azië te zien, waarop de ‘nine-dash-line’ of ‘negen-streepjeslijn’, duidelijk te zien is. Met die lijn claimt China een groot gebied in de Zuid-Chinese Zee.

In realiteit zijn die wateren betwist gebied tussen de landen uit de regio. De Zuid-Chinese Zee is strategisch erg belangrijk, en China, Vietnam en de Filipijnen claimen elk hun deel. Maar ook Brunei en Maleisië vinden dat delen van de regio binnen hun economische zones vallen.

Legende: Gele lijn is Vietnamees gebied, rood is de ‘nine-dash-line’ van China.

De film werd dan ook geschrapt uit de bioscoopzalen in Vietnam, Maleisië en de Filipijnen knippen een aantal scènes. De Filipijnse minister van Buitenlandse Zaken Teddy Locsin riep op Twitter op om de film te boycotten. CGV Cinemas, dat de film uitbrengt in Vietnam, verontschuldigde zich bij het Vietnamese publiek.

Everest

De film komt in Belgische zalen als ‘Everest’ en gaat over de vriendschap tussen een Chinees meisje, Yi, en een yeti, Everest. Ze helpt de yeti op zijn terugreis naar de bergen, zodat hij weer thuis kan zijn in de sneeuw.

Voor meer informatie over de betwiste zones in de Zuid-Chinese Zee kunt u hier terecht.