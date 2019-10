Wie er niet in slaagde een ticket te bemachtigen voor de vraag-en-antwoordsessie van Nick Cave in de Bozar eind januari volgend jaar, hoeft niet helemaal te wanhopen: de man komt samen met zijn Bad Seeds in april weer naar ons land.

Na de onverwachte release van Ghosteen begin deze maand, kondigt Nick Cave op zijn website nu ook een tournee met The Bad Seeds aan. Die begint op 22 april in Lissabon en doet ook ons land aan. Op donderdag 30 april staan ze in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets voor dat optreden (50, 68, 75 en 95 euro) gaan op vrijdag 25 oktober in voorverkoop.