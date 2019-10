‘De Brexit is als het beklimmen van een berg. Waakzaamheid, doorzettingsvermogen en geduld zijn geboden.’ Op den duur was niks rond de Brexit nog zeker, behalve dan dat Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier op weer eens een cruciale Brexit-dag zou oproepen tot het bewaren van de kalmte. Een poging tot orde in de chaos.