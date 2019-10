Veganisten moeten een vakantie naar Dublin overwegen

Niet Berlijn of Los Angeles, maar Dublin is de wereldstad met de meest vegan-vriendelijke restaurants. Althans zo moet blijken uit een analyse van Tripadvisor.

Reiswebsite Tripadvisor liet het Britse reisagentschap Hayes & Jarvis los op hun data. Bij een analyse van de reviews van restaurants in de vijftig meest bezochte steden wereldwijd, blijkt onder meer dat vooral Dublin een groot aanbod heeft voor veganisten. Meer dan een vijfde van de restaurants in de Ierse hoofdstad (21,2 procent) wordt als vegan-vriendelijk gekenmerkt.

Phuket (20,1 procent), Amsterdam (19,8 procent) en Londen (19 procent) doen het bijna even goed. Venetië (18,6 procent), Firenze (18,4 procent), Orlando (17,3 procent), New York (17,2 procent) en Johannesburg (15,5 procent) vervolledigen de top tien.

Als het gaat over de kwaliteit van het aanbod voor veganisten, verdwijnt Dublin echter uit de top tien. Toeristen lieten de hoogste tevredenheid noteren na een restaurantbezoek in het Chinese Shenzhen: 91,2 procent van de veganistische restaurants kreeg een rating van 4,5/5 of meer.

Ook in Cancun (85,2 procent), Macau (82 procent), Guangzhou (73,5 procent), Phuket (70,1 procent), Praag (69,7 procent), Ho Chi Minh (69,1 procent), Los Angeles (64,7 procent), Istanbul (64,6 procent) en Athene (62,1 procent) waren veganisten meestal zeer tevreden over hun gerecht.