Banksy lanceert eigen webshop, maar uiteraard zit er addertje onder het gras

Banksy heeft zijn eigen webshop gelanceerd, waar hij onder meer het beschermende vest te koop aanbiedt dat hij ontwierp voor Stormzy’s optreden op Glastonbury. Maar tot een aankoop overgaan is niet zo simpel.

Banksy heeft zijn online winkel gevuld met een hoop objecten uit de installatie die hij enkele weken had opgesteld in een lege winkel in Croydon. Die had de mysterieuze streetartkunstenaar geopend, om aan te tonen dat hij wel degelijk gebruikmaakt van zijn auteursrecht. Dat was nodig om te verhinderen dat een producent van wenskaarten zijn werk zou plagiëren.

De werken werden zondag weggehaald uit Gross Domestic Product (zoals hij de winkel had genoemd), en staan nu netjes opgesteld in de online winkel met dezelfde naam, naast enkele andere werken van Banksy, zoals het beschermende vest dat hij had ontworpen voor het optreden van rapper Stormzy op Glastonbury, om het messengeweld in Londen aan te klagen.

Kunstkenners zullen schrikken bij de het zien van de prijzen, want Banksy vraagt veel minder dan wat zijn werken kunnen opbrengen. Aan het vest voor Stormzy hangt bijvoorbeeld een prijskaartje van 850 Britse pond. Een T-shirt van het meisje met de ballon, waarvan de onderkant werd versnipperd (een knipoog naar een andere stunt) kost maar dertig pond.

Maar wie iets uit de webshop wil kopen, moet wel een antwoord bedenken op de vraag waarom kunst ertoe doet. ‘Een onafhankelijke rechter zal de antwoorden beoordelen op originaliteit om te bepalen wie het stuk mag kopen’, luidt het op de website. Die onafhankelijke, onpartijdige rechter is stand-upcomedian Adam Bloom. ‘We kunnen misschien niet alle mensen die gewoon winst willen maken uit de antwoorden filteren, maar we kunnen wel alle droogstoppels weren’, klinkt het verder.

Experts zien in de nieuwe stunt van Banksy een poging om grip te krijgen op de verkoop van zijn werken. Onderaan de webshop staat ook een link naar Bbay, the approved used Banksy dealership, dat binnenkort wordt gelanceerd. Mogelijk wil de kunstenaar een eigen platform creëren waar zijn werken kunnen worden doorverkocht, om zo kunstdealers te omzeilen en inkomsten voor zichzelf te genereren.