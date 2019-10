Ook jongerenvoorzitter Sammy Mahdi wil Wouter Beke als voorzitter van de CD&V opvolgen.

De 36-jarige Vilvoordenaar heeft zijn kandidatuur op sociale media aangekondigd. Bij de foto schrijft hij ‘Terug naar de basis’.

De partij staat op een keerpunt, zegt Mahdi op Facebook. ‘Groeien of wegzakken, volkspartij of partij zonder volk. Wie denkt dat het dieptepunt op 26 mei werd bereikt, die dwaalt. Het dieptepunt voor iedere partij, is een partij die ophoudt te bestaan.’

De jongerenvoorzitter wil de perceptie die over de partij heerst omkeren, en wil dat doen met ‘duidelijkere communicatie' en een ‘eerlijkere boodschap’. ‘Ik ben ervan overtuigd dat CD&V opnieuw kan inspireren, werven en overtuigen.’

In zijn visietekst pleit Mahdi onder meer voor meer ‘intergenerationele solidariteit’. ‘Uit onderzoek blijkt dat jongeren eenzaamheid als hun grootste zorg aangeven en senioren voelen zich maar al te vaak aan hun lot overgelaten.’

Hij noemt het leven ‘soms te druk’. ‘Een beter evenwicht vinden tussen werk en gezin is onze christendemocratische verantwoordelijkheid. (...) Geen land waar meer mensen antidepressiva slikken of waar de burn-out cijfers zo snel stijgen. En toch zullen we allemaal moeten werken, of onze sociale welvaartsstaat is niet langer houdbaar. Die veranderende arbeidsmarkt moeten we omarmen, maar laat het gepaard gaan met ouderschapsmodellen zoals bij onze Scandinavische gidslanden. En laat dat werk mensen uit de armoede helpen.’

Solidariteit met de allerzwaksten moet voor de kandidaat-voorzitter duidelijker kleven aan het dna van de partij.

Mahdi pleit ook voor een harde aanpak van radicalisering. De partij moet geloofsgemeenschappen ook helpen om 'zich te emanciperen in de strijd tegen buitenlandse invloeden', vindt hij. 'Want in die strijd tegen radicalen, moeten wij radicaal reageren.'

Vier kandidaten

In totaal hebben zich nu vier kandidaten in de strijd voor het voorzitterschap gegooid. De CD&V-burgemeesters Vincent Van Peteghem, Katrien Partyka en Raf Terwingen gingen Sammy Mahdi voor. Mogelijk volgen er nog kandidaten. De deadline is maandagochtend. Intussen heeft de burgemeester van Roeselare Kris Declercq laten weten dat hij geen kandidaat is.

De eerste ronde vindt plaats op 17 november, de resultaten van een eventuele tweede ronde zijn op 6 december gekend.

Voor het eerst in vijftien jaar hebben de CD&V-leden een keuze bij de voorzittersverkiezingen. Die belooft hels te worden, al leken de voorzittersverkiezingen lang op een wielerwedstrijd waarvan de finale maar niet wou losbarsten.

De ‘twaalf apostelen’, de interne werkgroep die zich over de verkiezingsnederlaag van CD&V boog, maakten intern duidelijk dat de nieuwe partijvoorzitter ‘vernieuwing en verruiming moet uitstralen’ en ‘een teamplayer’ moet zijn die de hele partij in beweging moet kunnen zetten.