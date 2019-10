Carles Puigdemont is vrijgelaten onder voorwaarden

Carles Puigdemont, de ex-minister-president van Catalonië, heeft zich vrijdagochtend aangeboden bij de Brusselse onderzoeksrechter. Die liet hem vrij onder voorwaarden.

Het Spaanse gerecht heeft maandag een nieuw Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Puigdemont, die sinds 2017 in ons land verblijft. Enkele dagen nadat hij de onafhankelijkheid van Catalonië had uitgeroepen, verliet hij het land om te vermijden dat hij gearresteerd zou worden.

Volgens Puigdemonts advocaat, Paul Bekaert, heeft de onderzoeksrechter vrijdag beslist om zijn cliënt vrij te laten onder voorwaarden in afwachting van een beslissing over een overlevering. Dat vertelde Bekaert aan Het Laatste Nieuws.

In ­tegenstelling tot het vorige aanhoudingsbevel wordt Puigdemont, behalve voor misbruik van overheidsgeld, ook gezocht voor ‘opruiing’. Niet langer voor ‘rebellie’ dus, een aanklacht waarmee het Spaanse gerecht in 2018 bot ving, omdat de geweld­loze ‘rebellie’ van de Catalanen naar Belgisch recht niet strafbaar is. Om iemand over te leveren, moeten de feiten in beide landen strafbaar zijn.

Negen boegbeelden van de Catalaanse separatistische strijd zijn maandag door het Spaanse Hooggerechtshof veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.