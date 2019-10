Recordaantal verkeerd gestalde fietsen opgehaald in Leuven

In Leuven werd vorig jaar een recordaantal van 6.623 verkeerd gestalde fietsen verwijderd door de politie. Wie zijn fiets terug wil halen, moet bovenop een retributie nu ook een GAS-boete betalen.

De politiediensten haalt sinds enkele maanden tweemaandelijks verkeerd gestalde fietsen op. Het resultaat daarvan is dat er in 2018 6.623 fietsen werden opgehaald. ‘Het aantal opgehaalde fietsen gaat al een paar jaar in stijgende lijn’, zegt woordvoerder van de Leuvense politie Nicolas De Piero.

Wie zijn of haar fiets kwijt is, kan die ophalen in de fietscentrale. Een gemarkeerde fiets moet vijf euro retributie betalen, en ongemarkeerde 10. Daar komt nu ook een GAS-boete van 58 euro bovenop.

In Leuven worden fietsen rond het station vaak verkeerd geparkeerd, omdat pendelaars vinden dat de afstand tussen de fietsgarage en het perron te ver ligt. Dat zei Wouter Florizoone, mobiliteits­expert en gemeenteraadslid voor Groen eerder in deze krant. Onder het stadskantoor is een fietsenstalling met een capaciteit van meer dan 5.300 fietsen.

Tegen 2021 moet de capaciteit rond het station opgetrokken worden tot 10.000. Er wordt gewerkt aan een extra etage in de ondergrondse parkeerplaats onder het Martelarenplein, aanpalend aan het station. Dat zou goed zijn voor 4.000 extra plaatsen.

Label

De gemeenschapswachten hebben vorig jaar nog eens meer dan 20.000 fietsen gelabeld. Die worden dan niet meteen verwijderd, maar krijgen een label met de boodschap dat ze verwijderd moeten worden. Als de fiets na drie weken (21 dagen) op dezelfde plaats staat, wordt die opgehaald.

Zo gaan de diensten ook te werk in fietsenstallingen. Wanneer daar een fiets achtergelaten wordt, neemt die onnodig een plaats in. De fiets wordt na een tijd meegenomen naar de fietscentrale, zodat de stalling niet volstaat met zogenoemde ‘weesfietsen’. 'Zo wordt er actief geruimd in de reglementaire fietsenstallingen om terug plaats te maken voor andere fietsers', zegt Del Pierso.