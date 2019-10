Frank Vercauteren is klaar voor zijn eerste match bij Anderlecht: “Ik zag geen twijfelende ploeg”

Frank Vercauteren heeft genoeg geobserveerd en geanalyseerd. Zondag tegen STVV zit de nieuwe coach van Anderlecht voor het eerst op de bank. Er zal toch één en ander wijzigen bij RSCA.

1.Minder assistenten op de bank

Vincent Kompany is nog niet fit. De speler-manager zal op de tribune zitten, maar zijn inmpact is sinds de komst van Vercauteren sowieso verkleind. “Tijdens de voorbije weken praatte ik wel veel met Kompany. Dat is ook voor mij heel leerrijk. We spreken over tactiek, over de toekomst van de club, over de begeleiding van de jongeren... We vullen elkaar goed aan.”

Toch zal Vercauteren zondag het aantal assistenten op de bank beperken. Van het viertal Davies, Ngalula, Zetterberg en De Roeck zullen er enkele afvallen. “Wie dat worden, bekijken we nog. We moeten de nieuwe taakverdeling nog bespreken.”

2. Meer aandacht aan stilstaande fases

Anderlecht scoorde tot nu toe maar één keer uit stilstaande fase. De penalty van Vlap op Kortrijk. Dat moet beter. “Op Charleroi scoorde we ook vanuit een corner, maar die goal werd afgekeurd”, aldus Vercauteren. “Het is zeker een belangrijk werkpunt. Bij sommige teams leveren stilstaande fases 1 goal op 3 op. Soms zelfs 1 op 2. We hebben daar al op getraind deze week. Het is een werkpunt.”

3. Meer ervaring in de ploeg

De jongeren zaten soms op hun tandvlees. Killian Sardella had het bijvoorbeeld moeilijk. Sieben Dewaele ook. De kans is reëel dat Vercauteren voor wat meer metier gaat kiezen. De terugkeer van Adrien Trebel op het middenveld is een optie. “Jongeren moeten fouten mogen maken. Dan moet je wel hopen dat dat geen tegengoals oplevert. Die gasten brengen is een heel werk. Soms moet je keuzes maken. Als iemand anders beter is, moet je die ook zetten. Maar je moet ook niet zomaar iemand anders pakken.”

4. Meer organisatie (na de rust)

Anderlecht pakt zowat de helft van zijn tegengoals na de rust. Is dat een fysiek probleem? “Ik heb dat op training niet gemerkt, maar een training is natuurlijk niet gelijk aan een wedstrijd. Al vond ik ook dat we in Charleroi niet echt een terugval kenden. Voor mij is het geen fysiek probleem dat we na de rust meer tegengoals pakken.. Het is een mix van zaken. Kracht, fysiek, concentratie, het mentale aspect. Ook als we vermoeid zijn moeten we blijven presteren. Maar goed, op training zag ik geen twijfelende ploeg. We gaan ook niet alles veranderen. We gaan zaken proberen toe te voegen aan de speelstijl. De jongens op het veld moeten meer oplossingen hebben in verschillende situaties. Want zij moeten uiteindelijk de keuzes maken. Ik hou niet van stereotiep, eenzijdig voetbal.”

5. Niet naar klassement kijken

Anderlecht moet tegen STVV en Eupen eigenlijk 6 op 6 halen om nog te mogen hopen op Play-off 1. De Druk is groot. “Ach, druk is er altijd op Anderlecht. Dat is een deel van het huis hier. Maar ik kijk niet naar het klassement. Het wordt geen makkelijke wedstrijd tegen STVV, want Marc Brys heeft altijd een plan, maar ik kijk er wel naar uit. Ik ben heel hartelijk ontvangen door Anderlecht. Als ik gelukkig ben, dan maak je ook andere mensen gelukkig. We moeten niet te veel naar het verleden kijken. Eerder naar vandaag en morgen. We moeten winnen, maar het doel is ook om te blijven winnen en wat we daarvoor moeten doen.”